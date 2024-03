Escavatore travolto da una frana a Pistoia

MeteoWeb

Stava intervenendo per ripristinare una frana ma è rimasto coinvolto nello stesso movimento franoso. È quanto successo ad un escavatore al lavoro in una strada privata in località Torbecchia, nel Comune di Pistoia. Il mezzo è rimasto in bilico sul pendio sottostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e il mezzo è stato recuperato dai pompieri con la collaborazione di un’autogrù del servizio Aci.

