Escursionista cade in un crepaccio, salvato nella notte

Nel corso della notte la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato (La Spezia) è intervenuta in località Framura per ricercare una persona dispersa che è stata poi ritrovata ferita in un crepaccio. Dal tardo pomeriggio non si avevano più notizie di un 70enne residente a Lavagna (Genova), il quale aveva intrapreso un sentiero che collega le località di Bonassola e Framura. L’infortunato è stato ritrovato nei pressi dell’abitato di Framura in una zona impervia: a seguito di una caduta era rimasto ferito sul fondo di un crepaccio.

Il recupero, effettuato con tecniche di derivazione speleo alpinistiche, è stato possibile grazie alla collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Spezia. Sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Deiva Marina hanno provveduto all’individuazione della cella telefonica del cellulare dell’infortunato, rendendo possibile il ritrovamento. Successivamente la persona è stata affidata alle cure del personale del 118, intervento con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Framura.

