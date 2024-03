Etna, INGV: “degassamento dai crateri sommitali in corso”

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo comunica che “la rete di telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE mostra il consueto degassamento dai crateri sommitali, in particolare i crateri Bocca Nuova e Sud-Est. Non si osserva alcun segno di attività eruttiva in corso“. L’andamento dell’ampiezza media del tremore vulcanico “rispecchia quanto osservato negli ultimi giorni, ovvero, un andamento fluttuante, essenzialmente all’interno dei valori medi, che occasionalmente raggiunge anche valori alti. In occasione della registrazione del terremoto di Magnitudo 5.8 con epicentro nella costa greca, è stato osservato un repentino incremento dell’ampiezza media. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore rimane stabile nell’area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare“.

Continua la debole attività infrasonica “legata ai processi di degassamento della Bocca Nuova. L’analisi dei dati delle reti tilt, strainmeter e GNSS non mostra, al momento, deformazioni del suolo significative,” concludono gli esperti INGV.

