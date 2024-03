Etna, a Nicolosi una scuola per giovani ricercatori, esperti e appassionati di vulcanologia: le info per iscriversi

MeteoWeb

Dal 5 al 13 ottobre 2024 si terrà a Nicolosi (Catania) la IX edizione della Convective and Volcanic Cloud (CVC) International Training School. La scuola, patrocinata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dall’International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI), dall’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV) e dal Comune di Nicolosi, vedrà la partecipazione di relatori e studenti da ogni parte del mondo e avrà lo scopo di formare i giovani scienziati che vi prenderanno parte.

Studenti ed esperti si confronteranno per nove giorni con lezioni frontali di approfondimento, escursioni ai crateri sommitali dell’Etna, misurazioni sul campo ed esercitazioni con analisi dei dati. Location della Scuola sarà la città di Nicolosi, piccolo centro situato alle pendici dell’Etna, conosciuto per essere la “porta del vulcano”. La CVC School è aperta a ricercatori, piloti, gestori del traffico aereo e a chiunque sia interessato alle tematiche trattate, con un’attenzione particolare a studenti laureati, dottorandi e giovani ricercatori. Le candidature devono essere inviate entro giovedì 30 maggio 2024 tramite questa pagina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.