Paura nella finale della FA Cup donne: giocatrice collassa in campo

MeteoWeb

Minuti di terrore durante la finale della FA Cup, la Coppa d’Inghilterra femminile, fra Arsenal e Chelsea quando la 24enne norvegese Frida Maanum ha avuto un collasso. La giocatrice dei Gunners è crollata improvvisamente a terra, fra lo sconcerto e la paura delle collegher. Immediatamente soccorsa, le è stata applicata una maschera per la respirazione con l’ossigeno, durata circa sette minuti, e poi è stata portata via in barella, prima di essere ricoverata in un ospedale della zona. Al suo posto è entrata Alessia Russo, e la partita è ripresa, con la vittoria dell’Arsenal per 1-0 con gol di Stina Blackstenius all’11’ del secondo tempo supplementare.

Successivamente, l’Arsenal ha diffuso un comunicato per far sapere che la sua giocatrice “è in condizioni stabili, parla ed è cosciente. La sua situazione è costantemente monitorata dal nostro staff medico”. “È stato devastante vederla finire a terra in quel modo – è stato invece il commento di Russo -. Ora le siamo vicine, e preghiamo tutte per lei. E penso che fosse scritto nelle stelle che il gol della nostra vittoria lo avrebbe segnato la sua migliore amica“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.