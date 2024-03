Facebook e Instagram Down: disservizi per migliaia di utenti in tutto il mondo

MeteoWeb

Il mondo dei social media è stato scosso da un’ondata di segnalazioni degli utenti riguardanti disservizi su Facebook e Instagram, entrambi di proprietà di Meta. Nelle ultime ore, centinaia di persone hanno fatto sentire la propria voce online, lamentando problemi che vanno dall’impossibilità di caricare e visualizzare le storie, fino alla difficoltà nell’utilizzo delle chat.

Disservizi di Facebook e Instagram

Gli utenti hanno riportato una serie di inconvenienti, tra cui il blocco nel caricare le proprie storie su entrambe le piattaforme, che rappresentano una delle funzioni principali per molti fruitori di social media. Allo stesso tempo, le chat hanno riscontrato problemi di apertura e di invio dei messaggi, creando disagi soprattutto per chi utilizza questi strumenti per comunicare quotidianamente con amici, familiari e colleghi.

Oltre ai problemi nelle funzioni principali, alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell’aprire e visualizzare le storie altrui, così come nell’eseguire ricerche all’interno delle piattaforme. Questo ha generato una sensazione di frustrazione diffusa tra gli utenti, che si sono riversati sui social stessi per esprimere il proprio disappunto e cercare informazioni su quanto stava accadendo.

Le segnalazioni sono giunte da diverse parti del globo, suggerendo che i disservizi abbiano coinvolto utenti in molteplici fusi orari e regioni. Sebbene le prime segnalazioni siano state rilevate in tarda mattinata, è stato nel pomeriggio che il numero di lamentele ha raggiunto il picco più alto, con un afflusso costante di report di problemi da parte degli utenti.

Al momento, Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla natura dei disservizi o sui tempi previsti per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, considerando l’ampiezza del fenomeno e la sua diffusione geografica, è presumibile che i tecnici della società stiano lavorando per individuare e risolvere le cause alla base di tali malfunzionamenti.

