Facebook non funziona: social offline, disconnessi tutti gli utenti. Problemi anche su Instagram

Facebook non funziona. Il più famoso social network è bloccato: tutti gli utenti sono stati disconnessi ed è impossibile accedere. Problemi anche su Instagram, dove l’accesso rimane operativo ma non è possibile navigare. Al momento non è noto cosa stia succedendo, sicuramente si tratta di problemi tecnici riscontrati da milioni di persone in tutto il mondo.

Su Facebook se si prova a entrare appare l’avviso: “Si è verificato un errore imprevisto, prova a effettuare nuovamente l’accesso“. Nel frattempo su Twitter si stanno diffondendo gli hashtag #facebookdown e #instagramdown e su downdetector.com, il sito che monitora i disservizi delle piattaforme, a partire dalle 16 (ora italiana) si registra un picco di segnalazioni. Secondo Netblocks si stanno riscontrando disservizi anche su Messenger, con gli utenti che segnalano interruzioni in più paesi. Dopotutto Messenger è il servizio di messaggistica di Facebook, appoggiato sugli stessi server: se non funziona uno, non funziona neanche l’altro.

Il blocco dei due social si sta verificando a livello globale. “Siamo consapevoli che le persone hanno problemi di accesso ai nostri servizi“, ha dichiarato Andy Stone, portavoce di Meta, su X (gia’ Twitter). “Ci stiamo lavorando“. Citata dal WSJ, Downdetector, piattaforma che monitora il funzionamento dei siti, oltre 500.000 utenti hanno segnalato interruzioni di servizio su Facebook. Anche circa 77.000 utenti di Instagram e 12.000 di Messenger.

Funziona regolarmente, invece, X. Tutto ok anche su Telegram. I problemi sono quindi su Meta, che non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Dopo oltre un’ora di blackout, un evento senza precedenti nella storia recente, gli utenti brancolano nel buio e non hanno idea di cosa stia succedendo.

Su X, Elon Musk prende in giro i rivali di Meta: “Se stai leggendo questo post è perchè i nostri server funzionano” ha scritto in un tweet già diventato virale in pochi minuti.

A partire dalle 17:20, Facebook e Instagram stanno tornando a funzionare alla maggioranza degli utenti, dopo oltre un’ora di blocco.

