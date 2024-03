Voglia di cibo anche dopo un pasto? Non è appetito, ma i neuroni in cerca di cibo

MeteoWeb

La sensazione di desiderio per uno spuntino poco dopo aver concluso un pasto abbondante è un’esperienza comune a molti di noi, una sorta di richiamo silenzioso che sembra provenire direttamente dal nostro cervello. Tuttavia, ciò che potrebbe sembrare un semplice impulso potrebbe avere radici molto più profonde nel nostro cervello e nei suoi intricati circuiti neurale. La ricerca condotta dall’Università della California-Los Angeles (UCLA) ha gettato nuova luce su questo fenomeno, suggerendo che la ricerca compulsiva di cibo potrebbe essere guidata da un intricato circuito neurale nel nostro cervello, una scoperta che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione del comportamento alimentare umano.

Cellule nella fame

La ricerca sulle cellule cerebrali coinvolte nel comportamento alimentare non è un territorio inesplorato. Nel corso degli anni, gli scienziati hanno identificato varie regioni del cervello coinvolte nella regolazione dell’appetito e del desiderio di cibo, ma la scoperta di specifiche cellule dedite alla ricerca compulsiva di cibo in una parte del cervello comunemente associata alla risposta al panico è una svolta significativa.

Il fulcro di questa scoperta è la regione cerebrale nota come grigio periacqueduttale (PAG), un’area situata nel tronco encefalico, che ha attirato l’attenzione degli scienziati per il suo ruolo nella risposta alla paura e all’ansia. Tuttavia, la ricerca condotta dall’UCLA ha dimostrato che questa regione svolge un ruolo cruciale anche nella regolazione del comportamento alimentare, con specifiche cellule all’interno di questa regione che guidano la ricerca compulsiva di cibo.

Il ruolo della Grigio Periacqueduttale (PAG)

La grigio periacqueduttale (PAG) è una regione del cervello che si trova nel tronco encefalico, una parte del cervello associata a funzioni vitali come la respirazione e la regolazione del cuore. Tradizionalmente, la PAG è stata studiata per il suo ruolo nella risposta alla paura e all’ansia, con ricerche che hanno dimostrato un’attivazione della PAG in situazioni di stress e minaccia.

Tuttavia, la ricerca condotta dall’UCLA ha rivelato che la PAG svolge un ruolo molto più ampio nella regolazione del comportamento alimentare. In particolare, gli scienziati hanno identificato un sottoinsieme specifico di cellule all’interno della PAG, note come cellule vgat PAG, che sembrano essere cruciali per la ricerca compulsiva di cibo. Queste cellule sono diventate il fulcro della ricerca, poiché gli scienziati cercano di comprendere meglio il ruolo della PAG nel comportamento alimentare.

Illuminare il cervello affamato

La metodologia utilizzata per studiare l’attività delle cellule vgat PAG è altrettanto affascinante quanto i risultati stessi. I ricercatori hanno utilizzato un approccio innovativo che coinvolge l’iniezione di un virus geneticamente modificato nel cervello dei topi. Questo virus ha consentito loro di manipolare selettivamente l’attività neurale delle cellule target, aprendo la strada a esperimenti altamente controllati e informativi. Utilizzando la stimolazione ottica, i ricercatori sono stati in grado di attivare specificamente le cellule vgat PAG e osservare gli effetti sul comportamento alimentare dei topi. Questo approccio ha fornito una nuova finestra sul funzionamento del cervello nella regolazione del comportamento alimentare e ha offerto preziose informazioni sulla specificità delle cellule vgat PAG nel processo.

Una fame incontrollabile

I risultati degli esperimenti sono stati sorprendenti e hanno fornito una chiara evidenza del ruolo delle cellule vgat PAG nella ricerca compulsiva di cibo. Quando le cellule vgat PAG sono state attivate attraverso la stimolazione ottica, i topi hanno dimostrato una ricerca compulsiva di cibo, anche quando non erano affamati.

Questo comportamento è stato osservato non solo con cibi tradizionali, ma anche con cibi altamente gratificanti come il cioccolato. Inoltre, i topi sazi con cellule vgat PAG attivate erano disposti a sopportare shock ai piedi per ottenere cibi grassi, un comportamento che normalmente non sarebbero stati disposti a compiere. Questi risultati hanno fornito una chiara indicazione del ruolo delle cellule vgat PAG nella regolazione del comportamento alimentare e hanno sollevato importanti domande sulla loro potenziale rilevanza per la comprensione dei disturbi alimentari umani.

E la salute?

Ma cosa significa tutto questo per noi esseri umani? Secondo gli esperti, le implicazioni sono immense. Se il circuito cerebrale della fame scoperto nei topi è presente anche negli esseri umani, potrebbe fornire una nuova prospettiva sui disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia. Inoltre, potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti per questi disturbi, offrendo speranza a milioni di persone che lottano con problemi alimentari. Tuttavia, è importante notare che la ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali e molte domande rimangono senza risposta. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno il ruolo delle cellule vgat PAG nel comportamento alimentare umano e per sviluppare trattamenti efficaci per i disturbi alimentari.

