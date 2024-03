Fincantieri costruirà due Pattugliatori per l’Indonesia: maxi commessa da 1,18 miliardi

MeteoWeb

Fincantieri e il ministero della Difesa dell’Indonesia hanno firmato un contratto per la fornitura di due Unità PPA (Pattugliatori polivalenti di altura), per un valore di 1,18 miliardi di euro. “La PPA è altamente flessibile e ha un eccellente livello tecnologico, con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di protezione civile, nonché da nave combattente di prima linea”, spiega la società guidata dall’ad Pierroberto Folgiero.

Le navi oggetto dell’ordine, originariamente destinate alla Marina Militare italiana, sono attualmente in costruzione e allestimento presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano.

L’interesse del ministero della Difesa indonesiano per le unità PPA nasce dalla Campagna navale in Estremo Oriente della Francesco Morosini, seconda nave della classe PPA della Marina Militare Italiana, che nel luglio del 2023 fece tappa anche in Indonesia. “L’operazione – spiega Fincantieri – può innescare ulteriori sinergie in campo operativo, industriale e tecnologico tra i due Paesi. Le unità potranno supportare l’Indonesia nel tutelare gli interessi nazionali e contribuire alla stabilità del delicato quadrante strategico dell’Indo-Pacifico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.