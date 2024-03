La fine del mondo arriverà nel 2026, lo ha previsto uno scienziato: ecco la data

MeteoWeb

Le teorie sulla fine del mondo hanno da sempre affascinato l’umanità, incutendo timore e stimolando la riflessione su quale sia il destino ultimo della nostra specie. Tuttavia, tra le molte profezie e speculazioni apocalittiche, una recente previsione ha catturato l’attenzione del pubblico, non tanto per il suo carattere mistico, quanto per la sua base scientifica. Uno scienziato, armato di equazioni e dati demografici, ha previsto con estrema precisione il destino finale dell’umanità.

La formula della Fine del Mondo

La teoria della fine del mondo nel 2026 ha radici profonde nella storia delle speculazioni apocalittiche. Tuttavia, ciò che la distingue è la sua base scientifica, elaborata da uno scienziato che ha utilizzato complesse equazioni matematiche per tracciare il destino dell’umanità. Secondo questa previsione, la crescita demografica esponenziale avrebbe portato a un collasso irreversibile della società umana, schiacciata dalla propria prosperità.

Heinz Von Foerster, fisico e filosofo austriaco, fu il profeta di questa teoria. Nel lontano 1960, Von Foerster pubblicò un articolo in cui calcolava con precisione matematica il futuro della specie umana, prevedendo che il culmine della nostra crescita demografica sarebbe stato raggiunto nel 2026. La sua previsione era basata sull’idea che la prosperità portasse inevitabilmente alla morte, poiché una popolazione in costante espansione avrebbe esaurito le risorse del pianeta.

Von Foerster analizzò dettagliatamente l’andamento della crescita demografica nel corso della storia umana, utilizzando dati statistici e modelli matematici avanzati. Egli prevedeva che la popolazione umana avrebbe continuato a crescere in modo esponenziale, fino a raggiungere un punto critico in cui le risorse del pianeta non sarebbero più state in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Questo avrebbe portato inevitabilmente a una crisi senza precedenti, culminata nel 13 novembre 2026.

Il Giorno del Giudizio

L’idea che l’umanità sarebbe giunta al suo epilogo il 13 novembre 2026 ha destato molta preoccupazione e speculazioni. Tuttavia, è importante considerare che la previsione di Von Foerster non era esente da critiche. Lui stesso ammise che la sua formula non teneva conto di molte variabili, tra cui l’evoluzione della popolazione nel corso degli anni.

La previsione era basata su calcoli matematici e suggeriva come l’incessante crescita demografica avrebbe portato a un collasso. La teoria si basava sull’idea che la prosperità portasse alla morte. Presumendo che l’umanità non si autodistruggesse con la bomba atomica e che le risorse alimentari rimanessero intatte, lo scienziato ipotizzò che la popolazione umana sarebbe cresciuta a tal punto da annientarsi da sola. Il culmine previsto sarebbe arrivato il 13 novembre 2026. Von Foerster dichiarava: “I nostri pronipoti non moriranno di fame. Saranno schiacciati a morte”.

Dall’analisi demografica all’impatto socio-economico

Sebbene la crescita demografica sia un dato inoppugnabile, la realtà è molto più complessa di quanto previsto da Von Foerster. Negli ultimi decenni, molti Paesi hanno adottato politiche per il controllo delle nascite, rallentando così il tasso di crescita demografica. Tuttavia, esistono disparità tra le nazioni sviluppate e quelle in via di sviluppo, dove la sovrappopolazione rimane un problema urgente.

Le politiche demografiche adottate da diversi Paesi hanno contribuito a rallentare la crescita della popolazione in alcune aree del mondo. Tuttavia, la sostenibilità a lungo termine resta una questione cruciale. L’uso eccessivo delle risorse naturali e la pressione sulle terre coltivabili sollevano preoccupazioni sulla capacità del pianeta di sostenere una popolazione in costante aumento.

