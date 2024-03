Fioritura ciliegi a Washington, lo spettacolo arriva in anticipo

MeteoWeb

Turisti e residenti di Washington si stanno preparando per uno spettacolo naturale senza pari: la fioritura dei ciliegi, un evento atteso ogni anno con grande fervore. Quest’anno, il picco della fioritura è previsto tra il 23 e il 26 marzo, un periodo anticipato rispetto agli anni precedenti a causa dei cambiamenti climatici che stanno influenzando il ciclo naturale delle piante. Secondo il National Park Service e gli organizzatori dell’annuale Cherry Blossom Festival, i suddetti giorni saranno il momento migliore per ammirare i circa 3.800 alberi giapponesi che adornano il Tidal Basin, lo specchio d’acqua di fronte al memoriale dedicato al presidente Thomas Jefferson, e che si estendono lungo il Mall, il grande parco che collega Capitol Hill al monumento in onore di George Washington.

La tradizione della fioritura dei ciliegi a Washington risale al 1912, quando l’allora sindaco di Tokyo, Yukio Ozaki, donò 3.000 alberi alla città come segno di amicizia. Tuttavia, quest’anno il National Park Service ha sottolineato le difficoltà nel determinare le date esatte della fioritura a causa dei cambiamenti climatici in corso. Da quando è stata iniziata la registrazione dei picchi di fioritura negli anni ’20 del novecento, si è notato un costante anticipo nel momento di massima fioritura, e questo fenomeno si è accentuato con il passare degli anni.

L’area di Washington ha sperimentato uno degli inverni più caldi mai registrati, secondo quanto riportato dal National Weather Service (NWS), e si prevede che le temperature rimarranno superiori alla media per gran parte del mese di marzo. Questo clima insolitamente caldo può influenzare ulteriormente la tempistica e l’intensità della fioritura dei ciliegi, creando una sorta di incertezza su quando esattamente raggiungeranno il loro massimo splendore. Tuttavia, sia i visitatori che i residenti si stanno preparando ad accogliere questo spettacolo unico nella sua bellezza e significato storico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.