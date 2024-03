Flop per il razzo giapponese Kairos, esploso a pochi secondi dal lancio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il settore spaziale giapponese ha subito una battuta d’arresto con il recente fallimento del lancio del razzo Kairos, progettato e operato dalla compagnia privata giapponese Space One. Questo incidente rappresenta un duro colpo per gli sforzi del Giappone di entrare nel mercato sempre più redditizio dei lanci di satelliti.

Il flop del lancio del razzo Kairos

Il razzo Kairos, alimentato a combustibile solido e lungo 18 metri, è decollato dalla rampa di lancio situata nella prefettura di Wakayama, nel Giappone occidentale, con l’obiettivo di posizionare un satellite in orbita. Tuttavia, pochi secondi dopo il lancio, il razzo ha subito un malfunzionamento, trasformandosi in una palla di fuoco e generando una coltre di fumo nero che si è diffusa intorno al sito di lancio. Questo incidente ha anche portato alla caduta dei detriti ancora in fiamme sulle pendici delle montagne circostanti. Space One ha dichiarato che al momento “i dettagli sul malfunzionamento sono ancora in fase di indagine“, indicando la necessità di una completa analisi per stabilire le cause esatte del fallimento.

Il razzo privato giapponese Kairos esplode poco dopo il lancio

La corsa allo Spazio del Giappone

Il fallimento del lancio del razzo Kairos non è un evento isolato nel panorama spaziale giapponese. Precedentemente un altro razzo, l’Epsilon S, ha subito un incidente simile durante un test, e nel marzo 2023, un altro tentativo di lancio di un razzo di nuova generazione ha fallito. Tuttavia, nonostante questi ostacoli, il Giappone ha registrato alcuni successi significativi nel settore spaziale, come quello dell’H3, il quale ha segnato un importante traguardo dopo anni di ritardi e 2 tentativi falliti. Inoltre, il Giappone è entrato nel gruppo ristretto dei 5 Paesi al mondo che sono riusciti ad atterrare con successo sulla superficie lunare, dimostrando le capacità tecniche e innovative della sua agenzia spaziale, JAXA.

Il futuro

Il fallimento del lancio del razzo Kairos rappresenta una battuta d’arresto per gli sforzi del Giappone nel settore spaziale, evidenziando la complessità e le sfide tecniche associate alle attività di lancio di razzi. Tuttavia, è importante sottolineare che il Giappone ha dimostrato capacità e determinazione nel superare tali ostacoli, come dimostrato dai successi recenti nel lancio del razzo H3 e nella missione di atterraggio sulla Luna, rimarcando il ruolo del Paese come attore chiave nella corsa allo Spazio internazionale.

