Forte maltempo ad Alessandria: interventi nel Monferrato, nel Tortonese e ad Acqui Terme | FOTO

MeteoWeb

La provincia di Alessandria di nuovo sotto stretta sorveglianza a causa del maltempo. Sin dalla scorsa notte e all’alba, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine a causa delle intense precipitazioni. Per il cedimento del manto stradale, è stata chiusa la SP37 Ozzano-Ottiglio, proprio di fronte al cimitero di Sala Monferrato, nel territorio di Casalese. È stata rimossa una pianta caduta sulla strada Savonesa a Rivalta Scrivia, nel Tortonese. Sono in corso verifiche ad Acqui Terme per un dissesto statico in corso Bagni 145, dove, come riportato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco, una porzione di un edificio disabitato è crollata. A Casale, il sottopasso di corso Valentino è stato nuovamente chiuso, dopo una breve riapertura nel pomeriggio di ieri, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.