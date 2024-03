Forte maltempo in Bolivia, Cobija sommersa dall’acqua | FOTO

MeteoWeb

La Bolivia è stata flagellata da piogge incessanti sin da dicembre, portando con sé una scia di distruzione che ha causato la perdita di 40 vite umane. La città di Cobija, situata nel Nord del Paese, è stata parzialmente sommersa dalle acque, tuttavia, fortunatamente, non si sono registrate vittime. Il fiume Acre ha superato gli argini, spingendo l’acqua fino ai tetti delle abitazioni, costringendo gli abitanti a navigare per le strade utilizzando canoe improvvisate, come riportato dall’AFP.

Ana Lucia Reis, sindaco di Cobija, ha dichiarato giovedì alla AFP che non sono stati riportati decessi, ma circa 300 case sono completamente sommerse dall’acqua. Cobija, con i suoi 100mila abitanti, sorge al confine tra Perù e Brasile, a 280 metri sul livello del mare. Il livello del fiume al Ponte dell’Amicizia, che collega Cobija a Brasileia in Brasile, ha superato i 17 metri, oltrepassando il precedente record del 2015 di 15,5 metri, secondo l’Unità di Gestione dei Rischi della Bolivia. “Questo è un record che non avremmo mai pensato di superare. Sono 16 i quartieri completamente allagati. Ci sono famiglie che hanno perso tutto,” ha aggiunto il sindaco.

Secondo gli studi condotti dalla fondazione privata Tierra, la Bolivia ha affrontato un periodo di siccità protratta per circa 6 mesi, seguito da un’epoca di piogge concentrate in un breve lasso di tempo. I dati del servizio meteorologico indicano che dal 1980 le precipitazioni sono diminuite del 36% durante i mesi secchi da agosto a ottobre, tuttavia nel 2023 la siccità ha continuato fino ai primi giorni di dicembre, colpendo duramente il Paese.

