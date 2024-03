Frana con alberi colpisce auto che prende fuoco, illeso il conducente

MeteoWeb

In Contrà Mazzeghe a Schio, provincia di Vicenza, un’auto è stata coinvolta in un incendio causato da una frana che ha trascinato con sé alberi. Nonostante l’accaduto, il conducente è fortunatamente rimasto illeso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, utilizzando la schiuma per domare le fiamme che avvolgevano la Ford Fiesta. Successivamente, si sono impegnati a garantire la sicurezza della strada, che è stata interrotta a causa del cedimento del terreno. Le abbondanti piogge degli ultimi giorni sono state probabilmente la causa scatenante di questo movimento franoso. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia Locale e del reparto viabilità, per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

