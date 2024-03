Frana sulla Gardesana: riapre la SS45 bis tra Riva del Garda e Limone

MeteoWeb

Dalle 17 di oggi, la SS45 bis “Gardesana occidentale” è tornata ad essere percorribile tra Riva del Garda e Limone dopo la frana caduta venerdì 8 marzo all’imbocco nord galleria Casagranda, nei pressi del bivio con il sentiero Ponale. Come comunicato nei giorni scorsi – si legge in una nota della Provincia di Trento – nelle prossime settimane sono previste alcune chiusure programmate durante le quali saranno ultimate le operazioni di demolizioni massi, messa in sicurezza, pulizia e le conseguenti verifiche. Tali chiusure saranno concordate con le comunità locali e la popolazione sarà informata in tempo utile.

Anche per la giornata di domani, venerdì 15 marzo, restano confermate le corse supplementari effettuate da Navigarda ad integrazione del trasporto pubblico locale via terra, che già dalla serata di oggi potrà riprendere secondo gli orari regolari. “Ringrazio le strutture, i tecnici provinciali, le ditte coinvolte e le comunità locali per l’impegno e gli sforzi messi in campo, che hanno consentito in tempi brevi il ripristino della viabilità”, ha detto il Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

