Frana nel Genovese: a Bargagli restano isolate 400 persone

La situazione rimane critica a Bargagli, nell’entroterra genovese: si è aggravata a seguito della frana che si è verificata venerdì scorso lungo la SS45. Il fronte franoso continua ad essere attivo, complicato ulteriormente dalle piogge che stanno impregnando un terreno già saturo. Circa 400 persone residenti in 3 frazioni rimangono isolate. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco nella zona, è stato deciso di interdire non solo il passaggio veicolare, ma anche quello pedonale. La riapertura della strada non può essere considerata fino a quando il fronte franoso non sarà reso sicuro per consentire ai mezzi di ripristinare la viabilità. Il Comune ha deciso di sospendere l’attività didattica per gli studenti residenti nelle frazioni almeno fino al 5 aprile. Nel frattempo, il vicesindaco di Bargagli, che vive in una delle frazioni isolate, si sta occupando dei soccorsi e dell’assistenza alla popolazione. I volontari della Protezione Civile sono disponibili per fornire aiuto a chiunque abbia bisogno di farmaci o beni di prima necessità.

