Frana a Lovere, sul Lago d’Iseo: zona isolata

Un tratto di circa 100 metri di via Paglia è crollato la notte scorsa a Lovere, sul Lago d’Iseo. Trascinata nella frana anche l’attigua passerella pedonale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno isolato la zona, e la strada è stata chiusa. Fortunatamente non si registrano feriti. I tecnici della società di gestione idrica Uniacque e della società del gas hanno effettuato un sopralluogo per capire se si sono registrati danni ai sottoservizi.

La chiusura momentanea della strada sta creando problemi ai residenti che, tuttavia, possono percorrere la Rivierasca, ma soprattutto alla nota azienda di acciai Lucchini, che è praticamente isolata per quanto riguarda rifornimenti e consegne. I tir sono bloccati e non hanno altre possibilità di accesso e di uscita dal sito produttivo.

