Toscana, frana minaccia palazzine: evacuazioni a Impruneta

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 18:50 in via Cassia – in località Tavarnuzze, nel Comune di Impruneta – in seguito al movimento franoso di una parete rocciosa, con la caduta di alcune pietre “di dimensioni importanti”. La frana minaccia una palazzina composta da tre piani fuori terra e di una composta da due livelli. In via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno evacuato quattro famiglie per un totale di undici persone. Sono in corso ulteriori valutazioni.

