Frana in Val Bisenzio, aperto il primo varco ma solo per camion merci

MeteoWeb

Aperto oggi un varco di cantiere in località Camino Le Coste di Vaiano per il transito solo a mezzi pesanti che trasportano le merci nella Val di Bisenzio, isolata dall’1 marzo a causa della grande frana sulla strada regionale 325 fra Prato e Bologna a seguito del forte maltempo dei giorni scorsi. Questa mattina sono transitati nelle due direzioni circa 70 camion in circa un’ora e un quarto di tempo. Stessa cosa nel pomeriggio. I transiti dei camion sono autorizzati in precise finestre orarie quando i lavori nel cantiere, che proseguono anche il fine settimana, lo consentono. “Finestre” orarie per il passaggio dei mezzi pesanti anche domani, sabato 16 marzo, e domenica.

Il versante franoso è stato messo in sicurezza con il posizionamento di ‘geoblocchi’ alti 4 metri, una prima contromisura che consiste in blocchi “componibili” in calcestruzzo tali da fare da barriera di protezione nell’eventuale caduta di massi. In particolare – spiega la Provincia di Prato – tra la montagna e i geoblocchi è stata creata un’ansa, larga circa tre metri per la raccolta di eventuali cadute di materiale (rocce, terra, detriti, massi) e per il passaggio dei mezzi che devono lavorare sulla parete. Tra lunedì e martedì prossimi inoltre inizierà la stesura della rete di protezione su tutto il fronte di frana, che è alto 60 metri.

Nel dettaglio, l’ordine di servizio consente “il passaggio dei mezzi adibiti a trasporto merci di peso fino a 3,5 tonnellate e di tutti i mezzi adibiti a trasporto merci oltre le 3,5 tonnellate nella corsia di valle in condizioni monitorate e ad orari prefissati per finestre orarie 7-8.15 e 17-18.15 circa, dalle 17 del giorno venerdì 15 marzo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.