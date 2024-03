Frane in Liguria: smottamento in Val Fontanabuona, resta isolata la frazione Canevale

MeteoWeb

Nell’entroterra della Val Fontanabuona si registrano criticità a causa di frane. Durante la notte si è verificato un significativo smottamento che ha interrotto la strada Manai-Vallefredda nel comune di San Colombano Certenoli. Sul posto i tecnici del Comune per valutare la situazione. Nel frattempo, circa 40 residenti della frazione di Canevale rimangono isolati, in attesa di intervento da parte della protezione civile. Per garantire un pronto intervento in caso di emergenza, la Croce Rossa ha posizionato un’ambulanza a valle della frana, pronta ad intervenire per eventuali evacuazioni che richiedano il trasporto su barella per superare l’area interessata dal movimento franoso.

