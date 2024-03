Un fulmine colpisce un aereo in volo: il VIDEO è spettacolare

MeteoWeb

Spettacolari immagini mostrano un aereo passeggeri colpito da un fulmine mentre era in volo. Autore del video diventato virale sui social è l’allievo pilota Ethan West, che si descrive come un osservatore di aerei, un hobbista a cui piace guardare e registrare gli aerei. Domenica 3 marzo, si trovava al Larry Berg Flight Path Park, vicino alla fine della pista sud dell’aeroporto internazionale di Vancouver, in Canada. Ha notato che un Boeing 777-300ER, uno dei suoi aerei preferiti, era in partenza, così ha iniziato a registrare l’aereo in volo, riuscendo a riprendere l’esatto momento in cui il velivolo è stato colpito da un fulmine.

Air Canada ha confermato in un comunicato che un volo in partenza da YVR domenica è stato colpito da un fulmine. L’aereo è stato ispezionato all’arrivo all’aeroporto di Heathrow e ha ripreso il servizio. La compagnia aerea ha affermato che i suoi aerei sono costruiti per resistere ai fulmini e che tutti gli aerei vengono messi fuori servizio per essere controllati dagli ingegneri dopo essere stati colpiti.

Il video è diventato virale sui social. Molti utenti hanno sollevato preoccupazioni sulla tenuta dell’aereo o sulla sicurezza dei passeggeri. Secondo il National Weather Service (NWS) degli Stati Uniti, un aereo commerciale viene colpito da un fulmine in media una o due volte all’anno. “Sono progettati e costruiti per avere percorsi di conduzione attraverso l’aereo per assorbire i fulmini e condurre le correnti“, spiega l’NWS. “In realtà, gli aerei spesso attivano il fulmine perché la loro presenza aumenta i campi elettrici ambientali tipici dei temporali e facilita la rottura elettrica attraverso l’aria”.

Anche se un fulmine che colpisce un aereo potrebbe non essere troppo raro, un video che ne cattura l’impatto è decisamente più raro. West dice di essere felice di essersi trovato nel posto giusto al momento giusto. “Da quello che so, non c’erano fulmini previsti nelle previsioni del tempo, quindi è stato un po’ inaspettato”, ha detto.

