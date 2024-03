I Geologi hanno deciso, dopo 15 anni di studi adesso è ufficiale: “l’Antropocene non esiste, siamo sempre nell’Olocene”

MeteoWeb

Adesso è ufficiale: l’Antropocene non esiste. E lo dice la scienza. L’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (Uicg), dopo decenni di dibattito, ha deciso di non riconoscere all’Antropocene, una fase caratterizzata dalle tracce della presenza umana sul pianeta, un posto speciale nella storia geologica del pianeta Terra. Anche se l’attività umana ha avuto degli impatti come l’aumento dei gas serra, la diffusione delle microplastiche e di altri inquinanti, l’estinzione di massa di alcune specie minori – ciò non significa che abbiamo abbandonato l’Olocene, il periodo geologico iniziato circa 11.700 anni fa alla fine dell’ultima glaciazione, per entrare nell'”epoca umana“, ha osservato l’organizzazione. L’Uicg ha approvato la decisione “di respingere la proposta di un’epoca dell’Antropocene come unità formale di scala temporale geologica“, confermando una votazione terminata il 4 marzo.

Alcuni membri del comitato elettorale hanno espresso dubbi sul modo in cui è stata presa la decisione e sull’equità della procedura, argomentazioni respinte dalla Uicg, la quale ha ritenuto che, sebbene una nuova epoca geologica non sia propriamente costituita, il termine Antropocene continuerà ad essere ampiamente utilizzato. “Rimarrà un indicatore inestimabile dell’impatto umano sul sistema Terra“, ha chiarito l’organizzazione.

Nel 2009 è stato creato un gruppo di lavoro per determinare in che misura l’umanità ha cambiato o meno le epoche geologiche, da quando e quali sono i segni più emblematici. A luglio scorso, dopo quasi 15 anni di studi, i membri del gruppo hanno scelto il lago Crawford, vicino a Toronto, in Canada, come sito di riferimento per documentare l’eventuale inizio dell’Antropocene. I sedimenti stratificati sul fondo di questo lago, carichi di microplastiche, ceneri della combustione di petrolio e carbone e ricadute radioattive delle esplosioni nucleari, sarebbero la migliore prova che si è aperto un nuovo capitolo nella storia della Terra, hanno poi concluso gli scienziati.

Questa controversia scientifica aveva portato i geologi a concentrarsi nel tempo persino sull’individuazione dell’anno di inizio di tale era, indicando il 1952 poiché in quel periodo nei sedimenti sono emerse tracce di plutonio, derivanti dai test atomici, insieme a microplastiche, pesticidi e altri inquinanti di origine antropica.

Dopo decenni di discussioni, una specifica sottocommissione per la Stratigrafia del Quaternario della Uicg ha sottoposto la questione al voto. Il risultato, con 12 voti contrari e solo 4 a favore, ha portato alla bocciatura della proposta di riforma. Non vi è alcun disaccordo sul fatto che “l’età dell’uomo” abbia causato profondi cambiamenti globali, ha riconosciuto Erle Ellis, uno scienziato ambientale critico nei confronti della proposta dell’Antropocene. Ma “la verità è che non è necessario stabilire un limite rigido. Semplicemente non è la questione più importante“, ha affermato Ellis, professore di geografia e sistemi ambientali all’Università del Maryland.

Per Martin Head, professore di scienze della Terra alla Brock University in Canada e sostenitore del riconoscimento dell’Antropocene, ci sarebbero “una miriade di segni geologici” di questa nuova era. Il rifiuto della Uicg è “un’occasione mancata per riconoscere e approvare una semplice realtà, vale a dire che il nostro pianeta ha abbandonato il suo stato naturale a metà del 20 secolo“, ha detto Head. Ma la maggioranza degli scienziati non è d’accordo con questa visione palesemente catastrofista. L’Antropocene non esiste. Adesso è ufficiale e lo dice la scienza.

