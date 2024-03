Germania: le piogge intense hanno messo fine alla lunga siccità

MeteoWeb

Le intense e prolungate piogge hanno finalmente portato sollievo alla Germania dopo anni di siccità, almeno dal 2018, come riportato da Andreas Marx del Centro Helmholtz per la ricerca ambientale di Lipsia durante un intervento nel telegiornale della TV pubblica regionale SWR. Marx, che dirige l’osservatorio della siccità nella città sassone, ha dichiarato: “Non solo la siccità è stata superata, ma ora abbiamo un livello di acqua nel terreno fino a due metri di profondità superiore alla norma“, sottolineando chiaramente la fine della siccità in tutta la Germania.

Tuttavia, gli anni di aridità hanno lasciato segni indelebili che non possono essere cancellati da una singola stagione piovosa. In generale, il Nord della Germania ha subito maggiormente gli effetti della siccità rispetto alla parte meridionale del Paese. Marx ha spiegato: “Dalla regione di Hannover in Bassa Sassonia fino alla Sassonia-Anhalt, passando per Berlino e Brandeburgo, si è verificata una siccità persistente per 5 anni e mezzo consecutivi, lasciando profonde cicatrici“, evidenziando soprattutto il grave stato delle foreste di conifere, ancora particolarmente colpite.

