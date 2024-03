Al Ghiacciaio Ciardoney 3 metri di neve fresca, dato straordinario | FOTO

MeteoWeb

Al Ghiacciaio Ciardoney, nelle Alpi Graie, alla testata del Vallone di Forzo, in Val Soana, presso il confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, si registrano ben 3 metri di neve fresca, un dato straordinario. “Sulle Alpi occidentali italiane è appena terminata una nevicata tra le più copiose quanto meno dell’ultimo decennio, con apporti di neve fresca in 36 ore (da sabato sera 2 marzo), diffusamente superiori a 70 cm oltre i 1300-1500 m dal Cuneese, alla bassa Valle d’Aosta, al Monte Rosa e Ossola, con punte fino a 100-120 cm sulle zone più esposte allo sbarramento del flusso umido da Sud-Est (Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana) pilotato dalla vigorosa depressione battezzata “Fedra” nel quadro della nomenclatura Eumetnet“: a spiegarlo sono gli esperti della Società Meteorologica Italiana. Si tratta “della configurazione meteorologica più favorevole a precipitazioni copiose al Nord-Ovest, e che nell’ultimo biennio di marcata siccità quasi non si era presentata (salvo in maggio 2023). L’intensità dell’evento, con caduta di neve umida e pesante a quote di media-bassa montagna (sotto i rovesci più intensi il suolo si è imbiancato talora fino a 500-600 m), ha determinato interruzioni stradali per valanghe (Valle di Gressoney), diffusi schianti di alberi e black-out elettrici, ma costituisce un benvenuto e fondamentale contributo al ripristino delle disponibilità idriche per i prossimi mesi,” sottolineano gli esperti SMI. Stamattina “si misurano spessori nevosi totali al suolo (inclusa dunque la neve presente in precedenza) che talora non si erano più osservati da 5-10 anni“.

