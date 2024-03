Giappone: petroliera sudcoreana si ribalta, 3 dispersi

MeteoWeb

Nella costa occidentale del Giappone, un incidente ha coinvolto una petroliera battente bandiera sudcoreana: la nave si è ribaltata. Otto marinai sono stati tratti in salvo, ma purtroppo 3 membri dell’equipaggio sono ancora dispersi. La Keoyoung Sun si è ribaltata al largo della prefettura di Yamaguchi: l’equipaggio ha lanciato una richiesta di soccorso via radio, intorno alle 7 del mattino, ora locale. Immediatamente, la guardia costiera giapponese ha mobilitato un’operazione di salvataggio sia via mare che via aria.

Secondo quanto riportato dai media giapponesi, l’equipaggio della nave è composto da 2 cittadini coreani, 8 indonesiani e un cittadino cinese. La zona in cui è avvenuto l’incidente era interessata da forti venti, fino a 54 km/h.

