Giappone, sciatori sorpresi da valanga sul Monte Yotei: 2 morti

MeteoWeb

Tre persone, probabilmente di nazionalità straniera, sono state sorprese da una valanga mentre facevano sci fuoripista in una località sciistica di Hokkaido: 2 sono morte ed una è rimasta ferita.

Secondo quanto ha riferito la polizia di Hokkaido, il dipartimento dei pompieri della città di Kutchan ha ricevuto una chiamata intorno alle 11 del mattino che riportava che i membri di un gruppo di 6 sciatori erano stati sorpresi da una valanga sul Monte Yotei.

Due persone – un uomo e una donna – sono state portate in ospedale e successivamente dichiarate morte. Un terzo individuo ha riportato un’infortunio alla spalla.

Secondo l’Osservatorio Meteorologico del Distretto di Sapporo, non era stata emessa alcuna allerta per valanghe per l’area del Monte Yotei, né nevicava abbondantemente al momento dell’incidente. La nevicata stimata per il periodo di 48 ore fino all’ora dell’incidente era compresa tra i 5 e i 10 cm, non favorevole alle condizioni di valanga. La polizia e il dipartimento dei pompieri hanno aperto un’indagine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.