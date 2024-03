Giornata internazionale della donna, cosa significa il Doodle di Google?

MeteoWeb

Google ci regala un nuovo Doodle molto speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il significato è molto profondo, eloquente ed efficace: mette in risalto un gruppo di donne che condividono saggezza attraverso le generazioni all’interno di una coperta trapuntata ricamata con simboli di progresso compiuto nel corso degli anni. Questo Doodle celebra la Giornata Internazionale della Donna e tutto il progresso compiuto verso l’uguaglianza di genere.

In questa giornata del 1975, le Nazioni Unite hanno celebrato per la prima volta la Giornata Internazionale della Donna. L’8 marzo commemora 2 prime manifestazioni della Giornata della Donna, una a San Pietroburgo e l’altra a New York City. Sebbene in anni e luoghi diversi, queste manifestazioni avevano obiettivi comuni di raggiungere l’uguaglianza di genere, tra cui lavoro equo e sicuro, il diritto di voto e il diritto di ricoprire cariche pubbliche.

Giornata Internazionale della Donna, tra passato e futuro

Le marce della Giornata della Donna di oggi si concentrano su questioni come il divario salariale di genere e razziale, i diritti riproduttivi e la prevenzione della violenza contro le donne. Oggi, le persone celebrano le donne che hanno trasformato la società, lottato per l’uguaglianza e dato esempi positivi per le persone ovunque. Il progresso compiuto dalle donne nel corso degli anni non sarebbe stato possibile senza gli atti coraggiosi di coloro che le hanno precedute. Il Doodle di oggi, in sostanza, è un omaggio a coloro che hanno aperto la strada e a coloro che stanno portando avanti il testimone.

L’importanza della lotta per i diritti delle donne

La Giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo di ogni anno, è una ricorrenza internazionale che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione. Ricordiamo alcuni aspetti chiave della giornata:

Non è una semplice festa – La denominazione corretta è “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, per sottolineare la natura sociale e politica della ricorrenza;

La denominazione corretta è “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, per sottolineare la natura sociale e politica della ricorrenza; Celebra le conquiste femminili – L’8 marzo serve a ricordare i progressi ottenuti dalle donne in ambito economico, politico e culturale nel corso della storia;

L’8 marzo serve a ricordare i progressi ottenuti dalle donne in ambito economico, politico e culturale nel corso della storia; Promuove la parità di genere – La giornata si concentra sulle discriminazioni e le sfide che le donne ancora affrontano in molte parti del mondo, con l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza di genere;

La giornata si concentra sulle discriminazioni e le sfide che le donne ancora affrontano in molte parti del mondo, con l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza di genere; Mobilità sociale e politica – L’8 marzo è un momento per le donne di tutto il mondo di unirsi e manifestare per i loro diritti, sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il cambiamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.