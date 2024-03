Giornata della Meteorologia: l’importanza delle previsioni

MeteoWeb

Domani, sabato 23 marzo, è la Giornata mondiale della Meteorologia. Quest’anno, il tema è “In Prima Linea per l’Azione sul Clima“. La Giornata vuole ricordare il ruolo fondamentale di questa scienza per modellare una società futura più resiliente e di come le previsioni meteo rapide e accurate sono sempre più importanti per salvare vite umane. “La Giornata serve per ricordare che esiste un settore, quello delle scienze meteorologiche, che studia l’atmosfera del nostro pianeta e che, facendo tesoro delle osservazioni, ha sviluppato modelli, in costante miglioramento, capaci di prevedere il comportamento dell’atmosfera“, ha detto all’ANSA il fisico dell’atmosfera Dino Zardi, dell’Università di Trento.

Un ruolo quello dei meteorologi che risulta cruciale in almeno due aspetti fondamentali delle vite di tutti: nella capacità di prevedere ad esempio eventi catastrofici e dunque salvare vite umane, e nell’aiutare a pianificare il futuro, sia nelle strategie di mitigazione così come nello sviluppare nuove soluzioni per adattarsi al clima futuro.

“Di fronte a sfide ambientali senza precedenti, non siamo semplici osservatori – ha scritto in una lettera aperta la Segretaria nazionale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, Celeste Saulo – Piuttosto, siamo chiamati a cambiare le regole del gioco. Il nostro ruolo di scienziati e difensori del pianeta non è mai stato così cruciale”.

Proprio per celebrare la Giornata mondiale della Meteorologia, si svolgerà alla Sapienza Università di Roma una conferenza dedicata ad analizzare i cambiamenti climatici in Italia degli ultimi 2 secoli, il clima futuro delle nostre città e quel che dovremo attenderci a livello globale nei prossimi decenni.

