Gorizia, domenica 17 marzo il disinnesco di 3 bombe al confine

MeteoWeb

Il Comune di Gorizia sta informando, con diversi mezzi, la popolazione, in vista delle operazioni di disinnesco di 3 bombe rinvenute in Slovenia, nella zona di confine della stazione della Transalpina, in programma domenica 17 marzo. Saranno un migliaio i residenti in un’area di 600 metri che dovranno lasciare per motivi di sicurezza le loro case. “Vogliamo garantire la massima sicurezza ai nostri cittadini, mettendo a punto una serie di accorgimenti per contenere al massimo i disagi,” ha spiegato il sindaco, Rodolfo Ziberna. “Perché le operazioni vadano a buon fine, è importante che le regole siano rispettate da tutti, siamo al lavoro sui vari fronti per gestire al meglio la situazione. La campagna informativa sarà a tappeto, stiamo predisponendo un punto di accoglienza, inoltre i nostri servizi sociali stanno definendo con Asugi il trasferimento degli individui fragili. Ribadisco l’importanza di aderire al servizio di Alert System, per ricevere tutte le comunicazioni necessarie da parte del Comune nei casi di emergenza come quello in questione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.