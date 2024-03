Guerra Ucraina, la voce della Duma di Russia: “con i soldati della Francia a Odessa sarà la terza guerra mondiale”

MeteoWeb

In un’intervista esclusiva a BFM TV, il vice portavoce della Duma di Stato russa, Petr Tolstoy, mette in guardia la Francia e il presidente francese dall’invio di truppe in Ucraina: “Voi francesi, che volete mandare soldati a Odessa, state provocando la terza guerra mondiale. Se verranno uccisi 300 o 400 francesi, il vostro presidente si troverà in trappola: dovrà o accelerare la storia, o aumentare la presenza di truppe, o ritirare le truppe. Oggi in Ucraina ci sono 13.000 mercenari, tra cui 367 francesi. 147 di loro sono già stati uccisi… E noi uccideremo tutti, non preoccupatevi… I francesi devono capire le conseguenze. L’idea di inviare soldati in Ucraina si concluderà con bare con la bandiera tricolore in Oriente… E Macron non li seguirà. I francesi devono capire le conseguenze, questo è tutto“.

Rispondendo alla domanda su come si sviluppa il conflitto, il vice presidente della Duma ha detto di essere convinto che “l’Ucraina non esisterà mai nei confini in cui esisteva prima dell’inizio del conflitto. Per noi è una questione esistenziale. Non ci fermeremo, non ritireremo le truppe“.

