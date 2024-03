Guerra Ucraina, le parole di Putin sulle armi nucleari. E la Polonia rilancia: “la Russia non deve vincere”

MeteoWeb

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista al giornalista Dmitry Kiselev per Rossiya 1 e Ria Novosti. Nel corso dell’intervista, Putin ha detto che “se le truppe americane compaiono in Ucraina, la Russia le tratterà come invasori“; il Presidente della Russia ha poi aggiunto che “da un punto di vista tecnico-militare, la Federazione Russa è pronta per una guerra nucleare; gli Stati Uniti stanno sviluppando forze nucleari, ma ciò non significa che siano pronti a iniziare una guerra nucleare domani: ora si stanno ponendo il compito di ammodernare questa tecnologia e hanno un apposito piano. Lo sappiamo anche noi. Sviluppano tutti i loro componenti. Anche noi. Se gli Stati Uniti effettuassero test nucleari, è possibile che la Russia faccia lo stesso“.

“Non c’è mai stato bisogno di usare armi nucleari tattiche durante l’operazione speciale in Ucraina. Perché abbiamo bisogno di usare armi di distruzione di massa? Non c’è mai stata una tale necessità. La Russia è pronta a utilizzare armi nucleari se la questione riguarderà l’esistenza dello Stato russo. Le armi esistono per essere usate. Abbiamo i nostri principi. Di cosa stanno parlando: del fatto che siamo pronti a usare le armi, tutte le armi, comprese quelle che hai menzionato, se parliamo dell’esistenza dello Stato russo, del rischio che venga danneggiata la nostra sovranità e indipendenza. Tutto è spiegato nella nostra strategia, non l’abbiamo cambiata” ha detto ancora Putin riguardo l’uso di armi nucleari.

“I negoziati non sono una pausa per il riarmo di Kiev, ma un dialogo serio con garanzie di sicurezza per la Russia. Vogliamo, lo ripeto ancora una volta, risolvere tutte le controversie, e questa disputa, questo conflitto, con mezzi pacifici. E noi siamo pronti per questo… In questo caso a noi interessa soprattutto la sicurezza della Russia, della Federazione Russa. Procederemo da questo. La Russia è pronta per i negoziati sull’Ucraina, ma devono basarsi sulla realtà. Siamo pronti a negoziare? Sì, siamo pronti, ma pronti solo per negoziati che non si basino su alcuni desideri dopo l’uso di psicofarmaci, ma sulle realtà che si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sulla terra. Non mi fido di nessuno, ma servono garanzie” ha aggiunto Putin sui negoziati con l’Ucraina.

“La presenza di truppe straniere in Ucraina e la fornitura di armi non cambieranno nulla sul campo di battaglia; Se la Polonia invia truppe in Ucraina, le lascerà lì: se, ad esempio, le truppe polacche dovessero entrare nel territorio dell’Ucraina, come sembra, per coprire il confine ucraino-bielorusso, o in qualche altro luogo per liberare i contingenti militari ucraini e partecipare alle ostilità sulla linea di contatto, allora io penso che le truppe polacche non se ne andranno mai più da lì“, ha concluso Putin.

A proposito della Polonia, in una crescente escalation diplomatica, il presidente polacco Andrzej Duda in un’intervista a Bloomberg Television poche ore fa ha detto che “la cosa più importante per la Polonia è che la Russia non vinca il conflitto ucraino“. Duda ha detto che “in qualità di vicino dell’Ucraina” ha sollevato la questione in un incontro con i membri del Congresso degli Stati Uniti: “Ho descritto in dettaglio come vediamo questa situazione e di cosa ha bisogno l’Ucraina oggi affinché Putin non vinca. Perché per noi questa è la cosa più importante. Putin non deve vincere, la Russia non deve vincere. E ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre parole.”

Il presidente polacco ha fatto riferimento alla storia del suo Paese e ha parlato di “avido imperialismo russo”. “Se Putin vincesse il conflitto ucraino, attaccherebbe di nuovo. Attaccherà altri Stati”, si dice convinto il presidente polacco. Duda ha chiesto di “fermare, bloccare, punire” Vladimir Putin. Secondo lui, questo è il compito più importante che la comunità occidentale, guidata dagli Stati Uniti, deve affrontare oggi

