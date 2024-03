Hubble osserva UGC 5829, la Galassia Ragno

MeteoWeb

Questa immagine del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA mostra un corpo celeste dall’aspetto vaporoso: è UGC 5829, una galassia irregolare che si trova a circa 30 milioni di anni luce di distanza. Nonostante la mancanza di osservazioni di questa galassia relativamente debole, UGC 5829 ha un nome distinto e descrittivo: Galassia Ragno. Forse i suoi bracci galattici distorti con le loro punte luminose che formano stelle alludono alle zampe artigliate di un aracnide.

I dati in questa immagine provengono da due programmi di osservazione Hubble. Il primo ha utilizzato la Advanced Camera for Surveys di Hubble per osservare le galassie relativamente vicine nel tentativo di costruire diagrammi di colore e luminosità delle stelle in queste galassie. Ogni osservazione ha richiesto solo un’orbita di Hubble (circa 95 minuti), ma ha fornito una preziosa documentazione d’archivio dei tipi di stelle nelle diverse galassie e quindi nei diversi ambienti.

Il secondo programma ha utilizzato la Wide Field Camera 3 di Hubble per osservare gli ammassi stellari nelle galassie nane. Le loro osservazioni hanno sfruttato le capacità ultraviolette di Hubble insieme alla sua capacità di vedere i dettagli più fini per comprendere meglio l’ambiente in cui si formano le stelle nelle galassie nane. Le regioni di formazione stellare di UGC 5829 sono facilmente visibili in questa immagine come nebulose rosa brillante.

