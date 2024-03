Il digiuno intermittente “aumenta del 91% il rischio di morte”: lo studio

MeteoWeb

Nell’era moderna, caratterizzata da un crescente interesse per la salute e il benessere, il digiuno intermittente ha guadagnato una notevole attenzione come una pratica alimentare alternativa capace di offrire una serie di benefici per il corpo e la mente. Questo approccio non rappresenta solo una dieta, ma piuttosto un modo di vivere che si basa sull’alternanza tra periodi di alimentazione e periodi di digiuno completo. Il metodo più diffuso è il 16:8, che prevede un digiuno di 16 ore seguito da un periodo di 8 ore in cui è consentito consumare cibo. Durante queste 8 ore, è essenziale seguire una dieta equilibrata che fornisca tutti i nutrienti necessari per sostenere il corpo e garantire il benessere generale.

Cos’è il digiuno intermittente?

Il digiuno intermittente è una pratica alimentare che affonda le sue radici nell’antichità, ma che ha recentemente riacquistato popolarità grazie al crescente interesse per la salute e il fitness. Si tratta di un’alternanza tra periodi di alimentazione e periodi di digiuno, con l’obiettivo di stimolare il corpo a bruciare grassi in modo più efficiente, migliorare la sensibilità all’insulina e promuovere una serie di processi benefici per la salute metabolica. Tra le varie modalità di digiuno intermittente, il metodo 16:8 è uno dei più diffusi e consiste nell’astenersi dal cibo per 16 ore consecutive, seguite da un periodo di 8 ore in cui è consentito consumare cibo. Durante le ore di alimentazione, è importante seguire una dieta equilibrata che fornisca tutti i nutrienti essenziali per sostenere le funzioni vitali del corpo e garantire il benessere generale.

Rischio associato al digiuno intermittente

Nonostante i presunti benefici del digiuno intermittente, una nuova ricerca condotta dall’American Heart Association ha sollevato seri dubbi sulla sua sicurezza a lungo termine, in particolare per quanto riguarda la salute cardiovascolare. Lo studio ha coinvolto un vasto campione di 20.000 adulti statunitensi, seguiti per un periodo medio compreso tra 8 e 17 anni, e ha rilevato un aumento significativo del rischio di morte per malattie cardiovascolari tra coloro che seguono il digiuno intermittente 16:8. In particolare, è emerso che “avevano un rischio di morte per malattie cardiovascolari più alto del 91%“ ed era associato “a un rischio maggiore del 66% di morte per malattie cardiache o ictus“. Inoltre, il rischio di morte per malattie cardiache o ictus è risultato essere del 66% più alto tra coloro che praticavano il digiuno intermittente rispetto ai loro coetanei che seguivano una dieta convenzionale.

Precedenti studi

Questi nuovi risultati confermano e amplificano le preoccupazioni precedentemente sollevate da altri esperti del settore. La biologa Elena Dogliotti, supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, ha precedentemente avvertito sui potenziali effetti negativi del digiuno intermittente sul metabolismo, il ritmo circadiano e la produzione di ormoni. Durante le lunghe ore di digiuno, il corpo è sottoposto a un notevole stress, che può portare all’aumento dei livelli di cortisolo, con conseguenze fisiche e psicologiche significative. Inoltre, alcuni studi hanno suggerito che il digiuno intermittente potrebbe causare una diminuzione del metabolismo basale e influenzare negativamente la regolazione degli ormoni coinvolti nel controllo dell’appetito e della sazietà, rendendo più difficile mantenere un peso corporeo sano nel lungo termine.

È importante che gli individui interessati al digiuno intermittente consultino un professionista sanitario qualificato per valutare i rischi e i benefici specifici per la propria salute. Nel frattempo, la comunità scientifica è chiamata a esaminare ulteriormente gli effetti del digiuno intermittente e ad approfondire le sue implicazioni sulla salute umana. È necessario condurre ulteriori studi per comprendere appieno i meccanismi sottostanti e determinare se esistano modalità di digiuno intermittente che possano offrire benefici senza aumentare il rischio di gravi complicazioni cardiovascolari.

