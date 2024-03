Il Gasdotto per Idrogeno più lungo al mondo sta per essere costruito in Cina

MeteoWeb

Nel contesto dell’evoluzione sempre più pressante del panorama energetico mondiale, in cui la transizione verso fonti di energia pulita e sostenibile è diventata una priorità assoluta, la Cina si distingue per la sua determinazione e il suo impegno nel promuovere un futuro energetico più verde e rispettoso dell’ambiente. In questo scenario, il progetto del gasdotto Zhangjiakou Kangbao-Caofeidian emerge come un’opera monumentale destinata a rivoluzionare il trasporto e l’esportazione di idrogeno verde su scala globale, segnando un punto di svolta nella storia dell’energia.

Il progetto

Il gasdotto, con una lunghezza straordinaria di circa 737 chilometri, rappresenta un’infrastruttura cruciale che collegherà l’Hub di idrogeno verde di Zhangjiakou al Porto di Caofeidian, posizionato strategicamente a circa 250 chilometri a sud-est di Pechino. Quest’opera mastodontica richiederà un investimento finanziario considerevole, stimato intorno ai 6,1 miliardi di Yuan, equivalente a circa 800 milioni di euro, testimoniando l’entità dell’impegno finanziario e tecnologico necessario per la sua realizzazione.

Le aziende chiave coinvolte nel progetto, Tangshan Haitai New Energy Technology (THNET) e China Petroleum Pipeline Engineering Corporation (CPPEC), hanno recentemente stretto un accordo di cooperazione non vincolante, delineando così il quadro strategico e operativo per la progettazione e la realizzazione del gasdotto. Questo accordo rappresenta un passo cruciale verso il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del progetto.

Guardare al futuro energetico

Il gasdotto Zhangjiakou Kangbao-Caofeidian incarna la visione progressista e orientata al futuro della Cina per il settore energetico globale. Con un’enfasi sempre maggiore sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull’adozione di fonti di energia rinnovabile, l’idrogeno verde si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più promettenti e sostenibili per affrontare sfide come il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico. Quest’infrastruttura monumentale svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare il trasporto e l’esportazione su vasta scala di idrogeno verde, contribuendo così a creare una base solida per un’economia globale a basse emissioni di carbonio.

Cronoprogramma ambizioso

Il cronoprogramma del progetto è stato elaborato con cura e attenzione al dettaglio al fine di garantire una realizzazione tempestiva e efficiente del gasdotto. I lavori di costruzione, programmati per iniziare nel corso del 2024, saranno suddivisi in varie fasi, con un completamento progressivo previsto a partire dal Giugno 2027. Nonostante le dimensioni imponenti e la complessità tecnica dell’opera, il cronoprogramma serrato riflette l’impegno e la determinazione delle parti coinvolte nel portare a termine questa sfida titanica.

Aspetti tecnici

Uno degli aspetti tecnici più significativi del gasdotto è la sua capacità di operare a una pressione di 63 bar, superiore allo standard cinese di 40 bar. Questo risultato è stato ottenuto grazie a tecnologie avanzate e innovazioni ingegneristiche, che garantiscono un trasporto sicuro ed efficiente dell’idrogeno verde lungo l’intero percorso del gasdotto. La progettazione attenta di questa caratteristica tecnica è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del gasdotto nel trasporto dell’idrogeno verde, contribuendo così all’efficacia globale del progetto.

Impatto ambientale e sociale

Secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale, il gasdotto avrà un impatto significativo sull’ambiente e sulle comunità locali coinvolte. Si prevede che la sua realizzazione contribuirà alla risoluzione del problema del consumo e della distribuzione di energia eolica e fotovoltaica nell’area di Bashang, nella Mongolia Interna. Inoltre, si prevede che promuoverà lo sviluppo di industrie a valle, compresi i camion pesanti a celle a combustibile a idrogeno, i prodotti chimici a idrogeno verde, la metallurgia dell’idrogeno verde e le esportazioni di ammoniaca verde e metanolo verde. Questo non solo contribuirà al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni, ma creerà anche opportunità economiche e occupazionali nelle regioni coinvolte, promuovendo una crescita economica sostenibile e inclusiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.