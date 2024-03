Immortalità Quantistica: potremmo davvero essere immortali?

MeteoWeb

L’umanità ha sempre intrapreso un viaggio alla ricerca dell’immortalità, esplorando varie vie per estendere la vita o superare la morte stessa. Una delle teorie più affascinanti che affrontano questo tema è l’immortalità quantistica, un concetto che rivoluziona le nostre concezioni tradizionali di vita e morte, offrendo una prospettiva completamente nuova sulla natura della realtà e della coscienza umana. Immergiamoci nell’immortalità quantistica, esaminando le sue radici scientifiche, le implicazioni filosofiche e le possibili ramificazioni per la nostra comprensione dell’universo.

Radici teoriche: l’Interpretazione dei Molti Mondi della Meccanica Quantistica

L’immortalità quantistica è un concetto che affonda le sue radici nell’interpretazione dei molti mondi della meccanica quantistica, una delle interpretazioni più intriganti e dibattute della teoria quantistica. Secondo questa interpretazione, ogni possibile risultato di una misurazione quantistica si verifica in un universo parallelo separato. Questo significa che, ogni volta che un evento quantistico ha più risultati possibili, l’universo si “divide” in una moltitudine di universi, ognuno dei quali rappresenta una delle possibili esiti dell’evento.

La teoria dell’Immortalità Quantistica

L’immortalità quantistica si basa sulla nozione che, in un multiverso in cui ogni possibile risultato di un evento quantistico si verifica, esistono universi in cui una persona può continuare a vivere anche dopo la sua morte apparente in un altro universo. In altre parole, se la nostra coscienza continua a esistere in un qualche modo dopo la nostra morte in un universo, potrebbe “spostarsi” in un universo parallelo in cui siamo ancora vivi. Questo concetto è stato formulato in modo più completo dal fisico e cosmologo Max Tegmark, che ha sviluppato l’idea di “immortalità quantistica” come una possibile conseguenza dell’interpretazione dei molti mondi.

Secondo Tegmark, ogni volta che una persona muore in un universo, la sua coscienza continua a esistere in un universo parallelo in cui è sopravvissuta all’evento che ha portato alla sua morte nell’universo originale. Questo può sembrare controintuitivo o persino fantascientifico, ma è una conseguenza logica dell’interpretazione dei molti mondi e delle sue implicazioni sulla natura della realtà.

Esperimenti mentali e illustrazioni i concettuali

Per comprendere appieno l’immortalità quantistica, è fondamentale considerare non solo il contesto teorico della meccanica quantistica, ma anche gli esperimenti mentali e le illustrazioni concettuali che aiutano a visualizzare questa ipotesi in modo più tangibile.

Il gatto di Schrödinger

Un esempio iconico è il celebre esperimento del “gatto di Schrödinger“, ideato dal fisico Erwin Schrödinger nel 1935. In questo scenario, un gatto è chiuso all’interno di una scatola insieme a una sostanza velenosa e un dispositivo che rilascia la sostanza in risposta al decadimento di un atomo radioattivo. Fino a quando la scatola non viene aperta e l’esito dell’evento non viene osservato, il gatto si trova in uno stato di sovrapposizione quantistica, in cui è contemporaneamente “vivo” e “morto“. Secondo l’interpretazione dei molti mondi, l’universo si divide in due rami separati: uno in cui il gatto è vivo e uno in cui è morto.

Il suicidio quantistico

Un’altra illustrazione utile è quella del “quantum suicide“, un esperimento mentale che esplora le implicazioni dell’interpretazione dei molti mondi. Immaginiamo di sederci davanti a una macchina che misura lo spin di una particella quantistica e di essere collegati a essa in modo che, se lo spin viene misurato come “verso il basso“, una pistola si spari, causando la nostra morte istantanea. Secondo l’interpretazione dei molti mondi, in ogni universo in cui lo spin è misurato come “verso il basso”, il nostro io cosciente cessa di esistere. Tuttavia, ciò che percepiamo soggettivamente è di sopravvivere solo nei rami dell’universo in cui lo spin è misurato come “verso l’alto”. Questo esperimento mentale solleva domande intriganti sulla natura della coscienza e sulla nostra percezione della realtà.

Queste illustrazioni concettuali, sebbene astratte, forniscono un’idea di come l’interpretazione dei molti mondi della meccanica quantistica possa influenzare la nostra comprensione della realtà e aprire la porta a concetti come l’immortalità quantistica.

Le persone possono veramente essere immortali?

La teoria dell’immortalità quantistica è stata discussa sia nei circoli scientifici che tra il pubblico in generale. Tuttavia, nonostante la sua natura interessante, è discutibile se l’idea di immortalità quantistica possa essere considerata una possibilità reale.

Mentre l’Interpretazione dei Molti Mondi della meccanica quantistica è una valida interpretazione della teoria, non è l’unica, e altre interpretazioni non portano necessariamente al concetto di immortalità quantistica. Anche se l’immortalità quantistica esistesse, non garantirebbe necessariamente una vera immortalità.

Il concetto suggerisce che la nostra coscienza continui a esistere in un universo parallelo anche dopo la nostra morte in questo universo. Tuttavia, non affronta la possibilità di decadimento fisico o invecchiamento. È anche importante notare che l’idea di immortalità quantistica rimane puramente teorica, e la comunità scientifica non è stata in grado di fornire alcuna evidenza empirica a supporto.

Ci sono anche, alcuni fisici che hanno elaborato teorie che si avvicinano all’immortalità quantistica, come la Teoria della Coscienza dei due Premi Nobel Penrose e Hameroff.

Pertanto, sembra essere impossibile per le persone diventare immortali attraverso l’immortalità quantistica. Ulteriori ricerche potrebbero portare alla luce ulteriori prove a sostegno o in confutazione del concetto. Tuttavia, fino ad allora, dobbiamo considerare l’immortalità quantistica come una interessante possibilità ipotetica.

