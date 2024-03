Un impatto su Marte ha prodotto 2 miliardi di crateri secondari: lo studio

MeteoWeb

Ci sono molti crateri su Marte, soprattutto se paragonati a quelli della Terra. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di forze atmosferiche e di forti placche tettoniche che interrompono la formazione di tali impatti sul nostro pianeta. Tuttavia, non tutti i crateri da impatto su Marte sono direttamente causati dall’impatto di asteroidi. Molti di essi sono causati dai materiali espulsi dall’impatto di un asteroide che ricadono sul pianeta. Uno studio recente ha dimostrato l’effetto che ciò può avere: la ricerca conclude che un singolo grande cratere da impatto su Marte ha creato 2 miliardi di altri crateri più piccoli fino a quasi 2.000km di distanza.

Il cratere Corinto

Lo studio, pubblicato alla 55a edizione della Lunar and Planetary Science Conference in Texas, si concentra su un cratere chiamato Corinto. Si trova nell’Elysium Planitia, solo circa 17 gradi a nord dell’equatore del Pianeta Rosso. È un cratere relativamente giovane per gli standard marziani, con la migliore stima degli scienziati sulla sua età di circa 2,34 milioni di anni. È piuttosto massiccio per essere così giovane, poiché il tempo medio tra gli impatti delle sue dimensioni è di circa 3 milioni di anni. Pertanto, gli scienziati pensano che potrebbe essere il cratere più recente di queste dimensioni su Marte.

Non è questo il motivo per cui è interessante, però. Il cratere ha un vasto “sistema a raggi”. Ciò significa che una quantità significativa di ejecta è stata espulsa dal luogo dell’impatto ed è atterrata altrove sul pianeta, creando “raggi” dal punto centrale dell’impatto che possono essere visti anche oggi su una mappa della superficie del pianeta.

Il cratere Corinto ha un diametro di circa 14km ed è profondo 1km. La sua parte interna è butterata da altri crateri più piccoli che si sono verificati durante l’impatto. Le indicazioni suggeriscono che fosse pieno di ghiaccio d’acqua quando è stato colpito, poiché sembrava che ci fosse un certo degassamento del ghiaccio surriscaldato dopo l’impatto. I calcoli indicano un angolo di impatto relativamente ripido di circa 30-45 gradi da dritto e l’impattore sembrava provenire da nord.

Di conseguenza, gran parte del campo di impatto dei materiali espulsi si trova a sud, soprattutto a sud-ovest, del cratere. Mentre alcuni crateri secondari dei materiali espulsi si trovano a nord di quello principale, sembra chiaro che l’angolo dell’impattore era sufficientemente significativo da spingere la maggior parte dei materiali espulsi verso sud.

Seguire il percorso dei materiali espulsi

Seguire il percorso di questi materiali espulsi qualche milione di anni dopo non è facile. Gli scienziati hanno utilizzato i dati raccolti da HiRISE e dalla Context Camera (CTX) sul Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) e hanno analizzato le caratteristiche dei crateri più piccoli che circondano il cratere principale Corinto. In particolare, hanno cercato crateri che sembrassero causati da materiale espulso piuttosto che da un oggetto di impatto interplanetario.

Hanno raggruppato i diversi tipi di crateri dei materiali espulsi trovati in cinque diverse “facies”, concentrandosi principalmente su quanto fossero lontani dal cratere principale. Ogni facies ha le sue caratteristiche distinte. Ad esempio, la Facies 0, quella più vicina al cratere principale, è semicircolare, non sembra avere materiale espulso o bordi molto distinti. D’altra parte, i crateri della Facies 3 sono lunghi e stretti anziché semicircolari (suggerendo che qualcosa sia passato attraverso per crearli) e sono apparsi molto luminosi nelle immagini MRO.

Quasi 2 miliardi di crateri secondari su Marte

Due risultati principali dello studio probabilmente attirano l’attenzione. Gli scienziati hanno scoperto che ci sono quasi 2 miliardi di crateri da impatto secondario più grandi di 10 metri causati dai materiali espulsi da Corinto. E quei crateri secondari compaiono fino a 1.850km di distanza. Ciò lo renderebbe, di gran lunga, il più impattante (gioco di parole) tra i recenti crateri marziani in termini di gran numero e distanza dei suoi materiali espulsi.

Lo studio non spiega cosa ciò potrebbe significare per la nostra più ampia comprensione di questi processi sul Pianeta Rosso, né quale lavoro futuro potrebbe essere completato. Ma, come per la maggior parte delle cose nella scienza, un nuovo record per qualcosa – in questo caso, la distanza e la quantità di crateri da impatto secondario – attira ulteriori ricerche, quindi vedremo quali eventuali scoperte future possono essere fatte riguardo a questo interessante cratere marziano.

