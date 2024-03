In Francia si apre il dibattito: “I piccoli reattori nucleari sono sicuri?”

MeteoWeb

Si chiamano Jimmy, Calogena o Naarea: l’emergere di start-up che promettono di decarbonizzare l’industria utilizzando piccoli reattori nucleari in Francia sta sollevando domande senza precedenti e nuovi problemi di sicurezza. Più piccoli e meno potenti dei loro fratelli maggiori della flotta nucleare storica, i piccoli reattori modulari (Smr) saranno in grado di produrre elettricità, ma anche di fornire calore alle industrie pesanti (vetro, chimica, acciaio, ecc.), che attualmente dipendono fortemente dai combustibili fossili.

La potenza dei piccoli reattori nucleari in Francia

La loro potenza varierà tra i 10 e i 540 megawatt termici (MWth), rispetto ai 4.300 MWth dell’Epr di Flamanville previsto in Normandia. Si distingue tra Smr (“small modular reactors”), una versione in miniatura degli attuali reattori ad acqua pressurizzata, e reattori innovativi di quarta generazione (Amr, “advanced modular reactors”).

In totale, sono stati identificati più di 80 progetti in tutto il mondo, in varie fasi di sviluppo. Finora solo la Russia ha in funzione due SMR a bordo di una chiatta. Dei dieci progetti monitorati in Francia dall’Autorità francese per la sicurezza dei reattori nucleari, la maggior parte è costituita da reattori a neutroni veloci di quarta generazione, pubblicizzati dai loro promotori come in grado di risolvere il problema delle scorie radioattive attraverso un migliore riciclo del combustibile esaurito.

I progetti delle start-up

“Sono in grado di bruciare le scorie generate dai reattori attuali“, ha dichiarato recentemente alla stampa Philippe Dupuy, responsabile della missione reattori innovativi dell’Asn. La start-up Jimmy Energy dovrebbe essere la prima a presentare una “richiesta di autorizzazione alla creazione“, entro la fine di marzo, per il suo reattore ad alta temperatura raffreddato a elio. I suoi progettisti vogliono muoversi “molto rapidamente“, secondo l’Asn.

Il processo di candidatura richiederà almeno 3 anni. Altri progetti, come la caldaia di Calogena e l’Smr sviluppato da Nuward, una filiale di Edf, puntano al 2030 per la “prima concretizzazione” del reattore di produzione. Secondo l’Asn, il loro sviluppo dipenderà in larga misura dalla capacità di questi attori di avere accesso a combustibili specifici, il che implica la creazione di nuovi settori.

Per decenni, l’Asn ha avuto a che fare solo con quattro operatori storici: Edf, Orano (ex Areva), Framatome e Andra, l’agenzia per i rifiuti. Già alle prese con un eccesso di dossier legati all’ampliamento delle centrali nucleari esistenti e ai piani per i nuovi Epr, ora deve affrontare questa “ondata” di mini-reattori sviluppati da start-up che stanno scuotendo il settore.

Le start-up non sono transatlantici, sono “zodiacs” molto agili, in grado di fornire una nota di calcolo in una settimana, “quando a volte ci vogliono 2-3 mesi per ottenere un documento da un operatore storico“, sottolinea l’Asn. Per la quale le questioni non sono solo tecniche: si tratta di valutare la loro capacità di diventare un “operatore nucleare“, e quindi il loro “sistema di gestione“, la loro “capacità finanziaria” e la loro “cultura della sicurezza“.

La sicurezza dei piccoli reattori nucleari

Il fatto che questi reattori siano più piccoli non significa che ci saranno meno aspettative di sicurezza, assicura l’Asn, che promette di essere “molto più esigente” nei confronti di quello che chiama il “nuovo nucleare locale“. Questi nuovi oggetti sono destinati a essere prodotti in serie e distribuiti in gran numero, per essere economicamente redditizi.

Domani potrebbero essere installati in aree densamente popolate. Per affrontare questi problemi, e in particolare l’accettabilità da parte dell’opinione pubblica, l’Asn ha istituito una commissione composta da cinque esperti di sicurezza e cinque rappresentanti delle parti interessate (società civile, industria, assicuratori). “Poiché questi reattori saranno installati vicino alle abitazioni in aree urbane o industriali, dovremo dimostrare che le conseguenze, anche in caso di incidente grave, sono trascurabili“, mentre nel caso dei reattori convenzionali devono essere “limitate“, spiega Dupuy.

La radioattività

Mentre l’elettricità inviata alla spina non può essere contaminata dalla radioattività, la questione si pone per le industrie che riceveranno il calore prodotto dai piccoli reattori in situ. Per l’Asn, “non è fisicamente impossibile che parte della radioattività del nocciolo, in caso di guasti alle barriere, possa finire nel processo industriale del cliente“.

Secondo Karine Herviou, vicedirettore generale dell’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Irsn), “il progetto deve essere tale che un incidente che colpisce il reattore non porti a un trasferimento di contaminazione al processo industriale, ad esempio attraverso la creazione di circuiti di raffreddamento intermedi“. Allo stato attuale, l’Asn ritiene che “vi sia la possibilità di una maggiore sicurezza” per questi piccoli reattori. A causa della ridotta potenza del nocciolo, “ci sarà meno energia residua da evacuare dopo l’arresto automatico del reattore“. Meno energia da evacuare significa anche meno stress meccanico sulle barriere di contenimento, sottolinea Dupuy.

