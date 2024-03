Incendi boschivi, Bogotà dichiara l’allerta ambientale

MeteoWeb

Le autorità di Bogotà hanno dichiarato un’imminente crisi ambientale a causa degli incendi boschivi che stanno devastando la regione, rendendo l’aria della capitale colombiana irrespirabile. In particolare, la decisione è stata presa in risposta all’urgenza generata dall’incendio di Bosa, che è divampato martedì e continua a bruciare fuori controllo anche dopo oltre 24 ore. Il Ministro dell’Ambiente, Adriana Soto Carreño, ha spiegato durante una conferenza stampa che il 50% delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria nel distretto Sud/Ovest ha segnalato condizioni pericolose per più di 27 ore, rappresentando quindi un grave rischio per la salute pubblica.

Per mitigare la circolazione di veicoli e ridurre ulteriormente l’inquinamento, le autorità hanno introdotto un sistema di targhe alterne per tutti i veicoli merci. Inoltre, il Ministero della Salute ha reso obbligatorio l’uso della mascherina per le persone di età superiore ai 60 anni, per i bambini sotto i 5 anni e per coloro che soffrono di patologie pregresse. È stato raccomandato inoltre di evitare attività sportive all’aperto per chiunque sia affetto da malattie croniche, al fine di preservare la salute e ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti presenti nell’aria.

