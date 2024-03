Incendi in Cina: vasto rogo boschivo nel Sichuan, edifici avvolti dalle fiamme a Dongyang | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è scoppiato nella contea di Yajiang, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Non sono state segnalate vittime, hanno riferito le autorità locali. L’incendio boschivo è iniziato intorno alle 17:00 di venerdì 15 marzo. Per spegnere l’incendio sono state inviate squadre di soccorso d’emergenza.

Tuttavia, intorno alle 14:30, forti venti improvvisi hanno colpito il luogo dell’incendio, provocando una riaccensione lungo il fronte orientale del rogo, che si è diffuso rapidamente su più crinali montuosi. Le autorità locali hanno affermato che il fumo denso ha avvolto la regione.

Secondo quanto riferito, una centrale fotovoltaica nella regione non è stata colpita, ma la comunicazione con una centrale idroelettrica è attualmente interrotta. Un tratto dell’autostrada che attraversa la regione è stato temporaneamente chiuso.

Grave incendio nella città di Dongyang

Un altro incendio ha catturato l’attenzione in queste ore in Cina. È quello scoppiato presso la Sanowei Industry and Trade Co., nella zona industriale di Zhuxi della città di Dongyang, nella provincia di Zhejiang. L’incendio è scoppiato a mezzogiorno (ora locale) e si è diffuso da un edificio industriale alle fabbriche circostanti. Terribili le immagini della zona, con gli edifici avvolti dalle fiamme.

I camion dei pompieri dalle contee e dalle città circostanti hanno continuato ad arrivare per fornire supporto. Al momento non è noto se ci siano state vittime.

