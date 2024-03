Incendi in Messico: morti 4 soccorritori

MeteoWeb

Sono 120 gli incendi attivi in Messico secondo l’ultimo bilancio eseguito. Lo riporta la Commissione nazionale forestale (Conafor), segnalando che gli incendi hanno colpito 19 dei 32 Stati del Paese, danneggiando un totale di 7.127 ettari. Le regioni più colpite sono Veracruz (2.066 ettari), Hidalgo (1.089 ettari), Stato del Messico (Edomex, 1.295 ettari), Guerrero (790 ettari) seguite da Jalisco, Chiapas, Durango e Michoacan. Si registrano danni anche a 24 aree protette.

Il governo ha dispiegato sette squadre aeree e oltre 6mila agenti, tra personale della Conafor, personale degli Stati e altro personale misto, per combattere gli incendi attivi. Sono in corso operazioni nelle località di Città del Messico, Leon, Hidalgo e Veracruz. Quattro persone coinvolte nello spegnimento degli incendi sono morte, come ha riferito il Presidente Andres Manuel Lopez Obrador nella sua conferenza stampa mattutina.

