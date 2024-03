Incendio divora un bosco a Castelmauro: due Canadair in azione

MeteoWeb

È stato necessario l’intervento di due Canadair arrivati da Roma per domare il vasto incendio di bosco che ha interessato oggi Castelmauro fino al territorio di Acquaviva Collecroce (Campobasso). Le fiamme sono divampate all’improvviso, divorando il sottobosco e propagandosi rapidamente nei dintorni. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). Le squadre, giunte anche da Campobasso, hanno lavorato alacremente fino al pomeriggio quando, intorno alle 17.30, sono giunti due Canadair da Roma. Quindici i lanci necessari per bloccare le fiamme sull’origine delle quali sono in corso accertamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.