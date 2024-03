Incendio in un centro commerciale nel Brindisino: “non uscite di casa” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel centro commerciale Kasawika in via Santa Sabina a Carovigno, in provincia di Brindisi. Le fiamme hanno distrutto un gran quantitativo di merce e un furgone parcheggiato all’esterno dell’attività commerciale gestita da cinesi. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno creato anche una densa nube di fumo nero. Su indicazione della prefettura, il sindaco Massimo Lanzillotti ha invitato tutti i cittadini a “tenere le finestre chiuse e a non uscire“.

Alle operazioni di spegnimento partecipano squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

