Cina, il vento forte alimenta incendio boschivo nel Sichuan: oltre 3mila evacuati | FOTO

La Cina ha ordinato l’evacuazione di 3.396 persone in risposta ad un incendio boschivo divampato sabato nella provincia centrale del Sichuan. L’evento, che ha colpito in particolare la località di Baizi, situato nella contea di Yajiang della prefettura tibetana di Garze, ha richiesto un intervento immediato delle autorità locali per contenere la diffusione delle fiamme. Fortunatamente, non si segnalano perdite umane fino ad ora, mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare per domare l’incendio.

Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da forti venti, hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme su diverse creste della regione, rendendo necessaria l’evacuazione di 3.396 persone residenti in 11 centri abitati. La situazione ha richiesto una risposta massiccia, con circa un migliaio di persone sul campo e l’impiego di 7 elicotteri per combattere attivamente l’incendio.

Nonostante l’incendio non fosse visibile dal centro amministrativo della contea di Yajiang e i servizi essenziali come acqua, energia e comunicazioni non siano stati colpiti direttamente, diverse strade locali sono state chiuse per garantire la sicurezza pubblica.

