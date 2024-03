Scoppia un incendio sulla nave da crociera: forse un fulmine

MeteoWeb

Heath Barnes ha aperto il suo libro sui ponti superiori della nave da crociera Carnival Freedom diretta alle Bahamas tra un rovescio di pioggia e l’altro. Ma il suo relax nel pomeriggio di sabato 23 marzo è stato improvvisamente interrotto dai “tuoni e fulmini più forti che abbia mai sentito”, ha detto alla CNN. Barnes, di Woodsboro, nel Maryland, è rientrato e pochi minuti dopo ha appreso da suo nipote e dai suoi due amici, tutti sedicenni, che la nave era in fiamme.

Gli ufficiali della nave da crociera hanno riferito che l’incendio è scoppiato sul lato sinistro dell’imbuto di scarico della nave intorno alle 15:15 ora locale, secondo un comunicato stampa di Carnival Cruise Line. Testimoni hanno riferito che la nave potrebbe essere stata colpita da un fulmine, ma ciò non è stato confermato e la causa è ancora oggetto di indagine, secondo la compagnia di crociera.

Mentre la squadra di soccorso antincendio della nave lavorava per spegnere l’incendio, il capitano della crociera ha virato la nave verso un’area di forte pioggia per aiutare a spegnere le fiamme, si legge nel comunicato.

L’incendio sembrava spento circa due ore dopo essere divampato. Non sono stati segnalati feriti tra gli ospiti, ma due membri dell’equipaggio dei Vigili del Fuoco sono stati curati per lieve inalazione di fumo, secondo la compagnia di crociera. Secondo Carnival, la parte di babordo dell’imbuto di scarico è caduta sul ponte 10 della nave a causa dell’incendio. Barnes ha detto che dopo lo scoppio dell’incendio, ai passeggeri è stato detto di rimanere nelle loro cabine fino alle 17:40 circa.

La nave si trovava circa 20 miglia al largo dell’isola di Eleuthera, alle Bahamas, quando è scoppiato l’incendio, mentre la nave si dirigeva verso Freeport, si legge nel comunicato. Dell’accaduto è stata informata la Guardia Costiera statunitense.

Danni peggiori del previsto

Carnival ha dichiarato domenica 24 marzo di aver completato una valutazione approfondita durante la visita della nave a Freeport e di aver scoperto che il danno era peggiore di quanto inizialmente riportato dalla compagnia di crociera.

Le crociere Carnival Freedom originariamente previste con partenza da Port Canaveral, in Florida, il 25 e 29 marzo sono state cancellate per consentire “una riparazione immediata per stabilizzare l’imbuto“, ha affermato la compagnia di crociera in un comunicato stampa. Carnival ha annunciato rimborsi completi e futuri crediti crociera per i passeggeri in programma di partire per le crociere cancellate.

