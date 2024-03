Incendio nel Messinese: interessata anche una casa a Santo Stefano di Camastra

MeteoWeb

Dalle 9 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello è impegnata a domare un incendio nelle campagne di Santo Stefano di Camastra (Messina) che ha interessato anche una abitazione. Il tempestivo intervento dei pompieri di Messina, arrivati in contrada Madonna delle Grazie prima, e contrada Rací nel pomeriggio, con Aps e pick-up, ha contenuto l’incendio, eliminando ogni situazione di pericolo. L’intervento è ancora in atto. In supporto alla squadra vi è anche una autobotte comunale.

