Incendio sfiora le case nel Brindisino: paura a Torre Canne

Un vasto incendio è divampato nel canneto di Fiume Grande, all’ingresso di Torre Canne, in territorio di Fasano (Brindisi), nei pressi delle terme. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, si sono estese a ridosso del centro abitato e solo nella notte sono terminate le operazioni di spegnimento. Intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni dei residenti, i Vigili del Fuoco di Monopoli (Bari) hanno lavorato per diverse ore prima di avere ragione del rogo, che ha interessato anche la vegetazione circostante. Un secondo focolaio si è sviluppato in un’altra zona del canneto, ma è stato spento poco dopo.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale di Fasano e i volontari della Protezione Civile che hanno effettuato le verifiche per sincerarsi dell’eventuale presenza di residenti nelle abitazioni a ridosso dell’area dell’incendio.

