Incidente in miniera di giada in Myanmar: un morto e 20 dispersi

MeteoWeb

Incidente in una miniera di giada nel Nord del Myanmar: confermata la morte di una persona, mentre altre 20, tutte minorenni, sono disperse. Il disastro è stato causato dalla rottura di un serbatoio d’acqua che ha inondato una galleria del sito, travolgendo i lavoratori. Le autorità di emergenza di Hpakant, nel Dtato di Kachin, hanno confermato l’accaduto, aggiungendo che 4 persone sono state ricoverate in ospedale. Un membro dei servizi di emergenza, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha reso questa informazione pubblica.

Purtroppo, gli incidenti mortali sono una triste costante nelle miniere di giada birmane, dove gli standard di sicurezza sono scarsamente applicati, se non del tutto assenti. È un settore noto per le sue condizioni pericolose e spesso precarie per i lavoratori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.