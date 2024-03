“Gli inganni sul cervello”: scienza e pseudoscienza al centro dei nostri pensieri

MeteoWeb

Un viaggio per comprendere i segreti dell’organo più affascinante del corpo umano: il cervello. Sabato 20 aprile 2024 il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano, dedicano un convegno nazionale a questo argomento, con lo scopo di offrire un’informazione di qualità a partire dall’esperienza di professionisti che da anni studiano e fanno ricerca in questo ambito.

Seguendo l’approccio che lo caratterizza, il CICAP ha scelto di occuparsi della molta pseudoscienza che circola sul cervello: rappresentazioni erronee ma diffuse circa la sua struttura, le sue caratteristiche e il suo funzionamento. Si parte da questo punto per raccontare ciò che invece sappiamo davvero, i metodi attraverso cui questa conoscenza si è costruita e i limiti di questo sapere.

Due sessioni

Il convegno è strutturato in due sessioni. La prima, coordinata dal Vicepresidente del CICAP Lorenzo Montali (Università Bicocca) vede la partecipazione di: Sergio Della Sala (Università di Edimburgo), che introdurrà il convegno con un quadro su quanto crediamo di sapere su mente e cervello; Stefano Cappa (IUSS Pavia), che tratterà del mito del cervello rettiliano, secondo alcune ipotesi senza fondamento uno dei tre stadi evolutivi del cervello; Sara Garofalo (Università di Bologna), che affronterà il tema dei test e delle misurazioni della mente; Gianvito Martino (Università San Raffaele), che parlerà della plasticità del cervello; Michela Matteoli (Università Humanitas), che risponderà alla domanda “Cervello maschile o femminile, quali differenze?”; Giorgio Vallortigara (Università di Trento), che risponderà a un altro interrogativo, cioè se il nostro cervello sia una tabula rasa o se siamo “nati imparati”.

La seconda sessione, coordinata dal Presidente del CICAP Sergio Della Sala (Università di Edimburgo), vedrà gli interventi di: Moreno Ignazio Coco (Università Sapienza), che discuterà dell’efficacia del metodo dei movimenti oculari EMDR, utilizzato spesso in psicologia clinica con pazienti che presentano disturbi post traumatici da stress; Elisa R. Zainer (Istituto Mario Negri), che tratterà dell’asse intestino-cervello, il sistema di comunicazione che connette le due parti del nostro corpo regolandone il benessere generale; Barbara Treccani (Università di Trento), che affronterà il tema del bilinguismo e dei presunti vantaggi cognitivi non linguistici che questo comporta; Silvio Garattini (Istituto Mario Negri), che toccherà il tema delicato tema della demenze senili e del relativo mercato dei farmaci.

“Come accaduto anche in altri campi del sapere – commenta il Presidente del CICAP, Sergio Della Sala –, la scienza è uscita dai laboratori ed è diventata parte del discorso pubblico. È importante offrire una rappresentazione adeguata della nostra conoscenza scientifica sul cervello. Per diffondere la consapevolezza dei progressi che ci sono stati in questo ambito, per ridurre le incomprensioni e gli errori che circolano su questo tema e per evitare che proliferi un mercato di presunti rimedi e di pseudo terapie che si fondano su promesse irrealizzabili. La collaborazione con l’Istituto Mario Negri, prestigioso centro di ricerca di livello mondiale, con la partecipazione del suo presidente, il professor Silvio Garattini, dimostra proprio lo stretto legame tra la ricerca scientifica e la sua divulgazione. Quest’ultima, insieme con la promozione del pensiero critico e del metodo scientifico, rappresenta il compito istituzionale del CICAP.”

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.

Sabato 20 aprile 2024, ore 9 – Istituto Mario Negri, Via Mario Negri 2, Milano.

