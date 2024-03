Inondazioni in Mozambico: case e auto sommerse a Maputo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il settore meridionale del Mozambico è sotto l’influenza di una perturbazione atmosferica denominata Invest 95S, che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in un ciclone tropicale. Situato a nord del Madagascar, questo sistema sta già provocando forti piogge, temporali e venti nelle province di Gaza, Inhambane, nella città e nella provincia di Maputo, provocando inondazioni. Anche la capitale Maputo è finita sott’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le strade sono invase dall’acqua, che trascina tutto con sé e sommerge veicoli e case.

Inoltre, un ciclone tropicale di categoria 1, denominato Neville, si è formato nell’Oceano Indiano, a 1259km dall’Isola di Cocos, in Australia, con onde di 7,6 metri. Anche se non rappresenta ancora un pericolo per il Mozambico, la sua traiettoria punta verso la parte meridionale del continente.

Alluvione a seguito di pesanti piogge a Maputo

